Питання виплат пенсій в ОРДЛО може бути вирішене лише в контексті деокупації – Кулеба

Питання виплат пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей може бути вирішене лише в контексті деокупації, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Для ЄС виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони також розуміють, що одна річ – хотіти щось зробити, а інша – це мати технічну можливість і можливість у плані безпеки. Сьогодні, у нинішній реальності, таких можливостей немає», – заявив Кулеба.

Він нагадав, що наразі існує механізм отримання пенсій, який потребує для одержувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.

«Тому вирішення цієї проблеми безпосередньо зав'язане на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, працюватимуть платіжні системи – можна буде рухатися далі», – заявив Кулеба.

10 липня правозахисна організація Human Rights Watch у листі до президента України Володимира Зеленського закликала українську владу посилити спроби захистити права українців похилого віку, які живуть на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей.

Правозахисники наголошують, що Україна повинна завершити дискримінаційну практику, яка змушує пенсіонерів із ОРДЛО перетинати лінію розмежування для отримання пенсії.

За даними правозахисників, щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій. Щоб здобути право на виплати, пенсіонери повинні мати статус переселенця.

Наразі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає новий порядок виплати пенсій жителям непідконтрольних українській владі територій. Серед іншого він пропонує відв’язку від довідки переселенця, можливість купівлі страхового стажу та виплату пенсій без терміну давності.