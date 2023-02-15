Естонія депортувала місцевого координатора «Безсмертного полку» 

Влада Естонії анулювала посвідку на проживання координатора акції «Безсмертний полк» Сергія Чауліна. Увечері 14 лютого його депортували з країни, повідомила естонська поліція.

Як повідомили в естонській поліції, посвідка на проживання іноземця може бути анульована, якщо його власник становить загрозу державній безпеці та громадському порядку.

За повідомленням естонського російськомовного видання Rus.ERR, Чаулін підтвердив, що залишив Естонію. Він заявив, що його викликали в поліцію під приводом повернення конфіскованих портретів «Безсмертного полку». У відділі поліції йому «висунули звинувачення на 30 аркушах, забрали телефон і документи, і вислали». Він стверджує, що йому не дали змоги зв’язатися з адвокатом. Зараз Чаулін перебуває в Санкт-Петербурзі і вирішує, чи оскаржуватиме рішення поліції.

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Сергій Чаулін проживав у Таллінні, він не має жодного громадянства. Він неодноразово виступав на підтримку анексії Росією Криму, а потім окупації Луганської та Донецької областей. Чаулін був головою правління руху «Нічна варта», який у квітні 2007 року виступав проти перенесення пам’ятника «Радянському воїну-визволителю» в Таллінні з центру міста на військовий цвинтар, а потім щороку організовував пам’ятні заходи в дату перенесення та пов’язаних з ним протестів.

У 2016 році Чаулін разом з іншими організаторами таллінської ходи «Безсмертний полк» був притягнутий до суду за звинуваченням в організації неузгодженого публічного заходу. Активістів було оштрафовано, але вони змогли оскаржити штрафи.

Чаулін керував організацією «Російські співвітчизники у Європі». На думку поліції безпеки, ця організація транслювала політику Кремля, а сам Чаулін «активно поширював ворожу російську пропаганду» та «роками розпалював національну та політичну ненависть під прапором антифашистського руху».

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Це не перший випадок припинення діяльності прокремлівських активістів в Естонії. У травні 2022 року був позбавлений дозволу на проживання і висланий із країни російський громадянин Олексій Єсаков, який співпрацював із Чауліним у його проєктах. Єсаков звинувачував владу Естонії у «геноциді росіян». На думку поліції, він розпалював міжнаціональну ворожнечу, поширював кремлівську пропаганду і співпрацював з російськими пропагандистськими каналами.

Ще одного союзника Чауліна Сергія Середенка у вересні 2022 року було засуджено до п’яти з половиною років позбавлення волі за звинуваченням в антидержавній діяльності. Чаулін, висловлюючись про вирок Середенка, звинуватив естонську державу в репресіях.