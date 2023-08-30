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Журналісти виявили звʼязок між бізнесом чоловіка прем'єра Естонії та розгоном мітингів у Білорусі та Росії

Голова уряду Естонії Кая Каллас і її чоловік Арво Халлік

Компанія, частка в якій належала чоловіку голови уряду Естонії Каї Каллас Арво Халліку, повʼязана з виробником сльозогінного газу, що постачається міністерствам внутрішніх справ Росії та Білорусі. Про це йдеться в розслідуванні естонської газети «Еесті Пяєволехт».

Чоловік Каллас мав у власності приблизно чверть акцій компанії Stark Logistics, яка надавала транспортні послуги, зокрема, в Росії. Її головна компанія, Metaprint, займається постачанням різних товарів до Росії. Як зʼясували журналісти «Еесті Пяєволехт» зі звітності російської юрособи Metaprint, компанія постачала компоненти для компанії «Тюменські аерозолі». Вона виробляє зокрема балони зі сльозогінним газом. Компоненти перевозилися і Stark Logistics.

Видання «Сирена» зазначає, що один із рекламних слоганів тюменського заводу у 2018 році звучав так: «Правоохоронці Росії та Білорусі оцінили наш сльозогінний газ!» За рік до цього, в 2017-му, МВС у Білорусі придушувало за допомогою сльозогінного газу протести проти режиму Олександра Лукашенка. У Росії із застосуванням газу в 2018 році розганялися акції протесту проти пенсійної реформи.

Каллас 28 серпня попросила за те, що її чоловік продовжував вести бізнес у Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вона заявила, що він продав свою частку «за ціною бутерброда». Представники опозиції закликали голову уряду піти у відставку, вона це зробити відмовилася.

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