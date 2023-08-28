Премʼєрка Естонії відмовилася йти у відставку через роботу фірми чоловіка в Росії

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вибачилася за те, що компанія її чоловіка після початку повномасштабної війни в Україні продовжила працювати в Росії. Водночас у відставку глава уряду не подала, відзначає Delfi.

«Я, безумовно, прошу вибачення у всіх, кого це зачепило, але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Я, як і раніше, вважаю, що діяти в Росії чи підтримувати відносини з Росією в ситуації, коли триває повномасштабна війна, неправильно з моральної точки зору. Це потрібно припинити, і я закликаю усі естонські підприємства зробити це», – сказала очільниця естонського уряду.

Каллас також заявила, що її чоловік «продав за ціною бутерброда» частку у власній компанії і таким чином «не словами, а діями взяв на себе відповідальність». При цьому Каллас сказала, що добровільно йти у відставку не збирається, запропонувавши опозиції спробувати організувати вотум недовіри.

Кая Каллас після повномасштабного вторгнення РФ в Україну послідовно обіймала максимально жорстку позицію щодо Росії та виступала за повний розрив звʼязків із Москвою. Естонія заборонила вʼїзд свою територію громадянам РФ; у країні також було демонтовано численні радянські памʼятки.