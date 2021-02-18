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18 лютого 2021, Київ 22:28
Новини | Міжнародні

Естонія та Росія навзаєм вислали дипломатів

Естонське міністерство закордонних справ не повідомив про причини висилки російського дипломата.

Естонія вислала співробітника російського посольства в Таллінні. У відповідь Росія вислала естонського дипломата з посольства в Москві. Про це в четвер повідомила речник російського МЗС Марія Захарова.

За словами Захарової, російського дипломата вислали недавно й «абсолютно безпідставно». Співробітник посольства нібито займався питаннями культури і освіти.

Естонське міністерство закордонних справ не повідомив про причини висилки російського дипломата.

Росія висловила протест естонській стороні. Співробітник посольства Естонії, як наголосила Захарова, був висланий в якості відповіді на дії Таллінну.

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