Естонія та Росія навзаєм вислали дипломатів

Естонія вислала співробітника російського посольства в Таллінні. У відповідь Росія вислала естонського дипломата з посольства в Москві. Про це в четвер повідомила речник російського МЗС Марія Захарова.

За словами Захарової, російського дипломата вислали недавно й «абсолютно безпідставно». Співробітник посольства нібито займався питаннями культури і освіти.

Естонське міністерство закордонних справ не повідомив про причини висилки російського дипломата.

Росія висловила протест естонській стороні. Співробітник посольства Естонії, як наголосила Захарова, був висланий в якості відповіді на дії Таллінну.