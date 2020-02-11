Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 лютого 2020, Київ 22:02
Новини | Політика

ЄС дасть Україні 25 млн євро на цифровізацію – уряд

За словами прем'єра Олексія Гончарука, це допоможе реалізувати плани щодо того, щоб протягом трьох років оцифрувати всі публічні послуги

Україна і Європейський союз уклали угоду, згідно з якою Київ отримає 25 мільйонів євро допомоги у сфері цифровізації, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, це допоможе реалізувати плани щодо того, щоб протягом трьох років оцифрувати всі публічні послуги.

Гончарук сказав про це на спільному брифінгу з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівером Варгеї 11 лютого в Києві.

6 лютого українська влада презентувала мобільний додаток «Дія». Зараз у ньому працюють електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації автомобіля.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG