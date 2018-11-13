Представництво ЄС в Україні стежить за становищем кримських татар в Криму – прес-аташе

Представництво Європейського союзу в Україні стежить за подіями у анексованому Криму, зокрема, за становищем кримських татар на півострові. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реаліі повідомив прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

«Ми зазвичай стежимо... і саме питання кримських татар, їх становище в Криму... Ми стежимо за порушеннями прав людини, національних меншин в Криму... Ми маємо контакти з представниками кримськотатарського народу, Меджлісом, його представниками в Києві, які нас інформують про все, що відбувається в Криму», – заявив Стулік.

Прес-секретар Представництва ЄС в Україні підкреслив, що моніторинг ситуації в Криму є постійним.

Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні. Також передбачається створення посади спецпосланця Європейського союзу по Криму і Донбасу.

Після анексії в Криму фактично російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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