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17 Жовтень 2019, Київ 10:26
Новини | Міжнародні

Лідери ЄС збираються на дводенний саміт у Брюсселі

17-18 жовтня на саміті ЄС зберуться голови держав чи урядів усіх 28 країн-членів ЄС, президент Європейської ради і президент Єврокомісії

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Лідери 28 країн – членів Європейського союзу збираються 17 жовтня на дводенний саміт у Брюсселі, темами якого стануть, зокрема, питання «Брекзиту», операція Туреччини на північному сході Сирії і розширення блоку.

Напередодні саміту лідери Франції й Німеччини провели переговори, щоб узгодити спільні позиції з низки питань: від «Брекзиту» до ситуації в Сирії.

Переговори президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель відбулися в рамках спільної міністерської зустрічі в південно-західному французькому місті Тулуза.

Меркель заявила, що хотіла б приїхати до Брюсселя з Макроном із «наскільки це можливо спільними позиціями».

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