Лідери ЄС збираються на дводенний саміт у Брюсселі

Лідери 28 країн – членів Європейського союзу збираються 17 жовтня на дводенний саміт у Брюсселі, темами якого стануть, зокрема, питання «Брекзиту», операція Туреччини на північному сході Сирії і розширення блоку.

Напередодні саміту лідери Франції й Німеччини провели переговори, щоб узгодити спільні позиції з низки питань: від «Брекзиту» до ситуації в Сирії.

Переговори президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель відбулися в рамках спільної міністерської зустрічі в південно-західному французькому місті Тулуза.

Меркель заявила, що хотіла б приїхати до Брюсселя з Макроном із «наскільки це можливо спільними позиціями».