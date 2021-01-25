Глави МЗС країн ЄС мають обговорити реакцію на затримання Навального

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу 25 січня мають обговорити реакцію на затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Хосеп Боррелл зазначив, що на зустрічі будуть обговорювати «наступні кроки» щодо Росії, оскільки деякі члени ЄС закликають до подальших санкцій проти Москви.

Боррелл оголосив про зустріч після акцій протесту, які відбулися у Росії 23 січня. Під час них було затримано понад 3700 демонстрантів, повідомляє «ОВД-Инфо». У Москві нарахували 1 455 затриманих, кілька людей постраждали під час зіткнень.

Країни Заходу засудили «жорстку тактику», використану проти демонстрантів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив 24 січня, що масовий арешт протестуючих був «нестерпним образою» та «сповзанням до авторитаризму».

Як повідомляє Financial Times, президент Польщі Анджей Дуда є одним з тих, хто закликає Європейський Союз посилити санкції проти Росії через ситуацію з Навальним. «Єдиний спосіб (уникнути конфлікту) – це змусити дотримуватися міжнародного права. Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб – через санкції», – заявив Дуда у статті, опублікованій 24 січня. Польський лідер також наголосив, що Борреллю слід переглянути плани відвідин Росії наступного місяця, якщо Навального не буде звільнено.

До рішучих дій закликав і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер.

«Міністрам закордонних справ ЄС не дозволяється знову ухилятися від цього і зупинятися на загальних закликах», – наголосив він в інтерв’ю німецькому виданню RND. Вебер додав, що ЄС слід завдати удару по місцю, «де дійсно вдасться зашкодити системі Путіна – а це гроші».

Наступного дня після масштабних протестів Кремль звинуватив США у втручанні у внутрішні справи Росії, однак спікер Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю 24 січня також заявив, що нова адміністрація Джо Байдена буде відкрита для діалогу з Москвою.

Жодних ознак того, що США відігравали якусь роль у демонстраціях, немає.

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Москви, Санкт-Петербургу та інших великих міст на підтримку Навального, якого арештували після того, як він повернувся в Росі. Напередодні протестів посольство США опублікувало звичайне попередження громадянам США про потенційну небезпеку заворушень.

Посольство також опублікувало заяву, в якій мовиться, що Сполучені Штати підтримують право всіх людей на мирні акції протесту, додавши: «Кроки, до яких вдається російська влада, пригнічують ці права».

Пєсков назвав заяви «недоречними», додавши, «звичайно, побічно, що вони є абсолютним втручанням у наші внутрішні справи».

За даними правозахисників, у протестах в Москві напередодні взяли участь від 20 до 40 тисяч людей, загалом по Росії – до 110 тисяч. Хоча, за оцінкою штабу Навального, всього може йтися про участь в акціях близько 250 тисяч росіян. Поліція оцінила число протестувальників у російській столиці в 4 тисячі. Відбулися масові (загалом понад 3000 осіб) затримання людей із використанням сили. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на акції 23 січня в країні вийшло «мало людей», а самі мітинги були «незаконними» без дозволів на проведення з боку місцевих адміністрацій.

У більшості міст Росії через коронавірус заборонені масові заходи. Прихильникам Олексія Навального, які подавали заявки на мітинги 23 січня, влада саме тому офіційно відмовляла в їх проведенні.

У Росії слідчі органи повідомили про відкриття низки кримінальних справ після акцій протесту 23 січня.