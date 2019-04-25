В Євросоюзі відреагували на ухвалення закону про мову

Євросоюз чекає на оприлюднення фінальної версії закону про мову – про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив представник ЄС, ім’я якого не називається.

«Нам відомо, що український парламент ухвалив новий мовний закон. Ми чекаємо на оприлюднення фінальної версії закону, щоб проаналізувати його зміст. Ми неодноразово наголошували на тому, що українська влада має надіслати закон про мову на розгляд Венеційської комісії Ради Європи, перш ніж він набуде чинності», – сказав співрозмовник Радіо Свобода.

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Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

Закон вже засудили в Росії – речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала його «тотальною українізацією».