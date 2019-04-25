У МЗС Росії український закон про мову назвали «тотальною українізацією»

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало ухвалений Верховною Радою України закон про функціонування української мови як державної і заявило, що цей документ передбачає «тотальну українізацію країни».

«За своєю суттю він є законом про примусову українізацію, фактично тотальну. Його положення передбачають значні обмеження, а в багатьох випадках і прямі заборони на використання російської мови, мов національних меншин в різних сферах суспільного життя», – цитує речницю МЗС Росії Марію Захарову російська державна агенція новин ТАСС.

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Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.