Майбутнє відносин Росія-ЄС – це не «діалог», а «консультації» – доповідач Європарламенту з питань Росії

Подальші відносини між ЄС та Росією, доки не припиниться її агресія щодо сусідів, зокрема, України, не характеризуватимуться словами «діалог» чи «співпраця», а обмежуватимуться поняттями «комунікація» та «консультації». Так вважає латвійський євродепутат Сандра Калнієте, яка буде доповідачем та автором майбутнього звіту Європейського парламенту щодо російсько-європейських відносин.

Виступаючи 22 листопада на засіданні Комісії Європарламенту із закордонних справ, присвяченому майбутнім відносинам між ЄС та Росією, вона заявила, що співдружність європейських держав постала перед викликами й небезпекою, оминути які можна тільки зміцнивши європейську стійкість перед гібридною російською «конфліктною стратегією».

«Ми є свідками різновиду конфлікту, де об’єднані російські військові та невійськові засоби залучені для досягнення політичних цілей. У цьому й полягає найбільша небезпека. Наші відкриті суспільства змушені зміцнити свою стійкість та граючи на випередження, попереджати майбутні сутички й агресію», – зазначила Калнієте.

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Європарламентар закликає «не бути наївними, бо путінська Росія докладає всіх зусиль, аби впливати на політичні та суспільні процеси ЄС». На її думку, майбутні відносини з Росією мають вибудовуватися за принципом вибіркової взаємодії, зусиль для збереження нинішнього статус-кво й недопущення, аби ці стосунки погіршувалися кардинально. Тим часом є кілька ділянок, в яких мають тривати взаємні обміни між ЄС та Росією.

«Насамперед, це робота для вибудовування довіри вздовж лінії розмежування на сході України. Це надзвичайно важливо, бо у війні на Донбасі слід досягти стійкого режиму тиші. По друге, треба розпочати неформальний діалог на верхах між ЄС, Євразійським економічним союзом, країнами з якими ми маємо угоди про асоціації та ЗВТ, а також з Китаєм і державами Центральної Азії щодо того, як скористатися ініціативою «Один пояс – один шлях». Нарешті, слід працювати для порятунку плану дій щодо іранської ядерної програми», – заявила у Європарламенті доповідач з питань Росії.

Характерно, що в Росії Сандру Калнієте називають «русофобкою», а на її території вона є персоною «нон-ґрата».