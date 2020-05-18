ЄС через Словаччину надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19

У відповідь на запит України до Євросоюзу, Словаччина запропонувала надати країні захисні маски, засоби дезинфекції ,ковдри та інше майно, необхідне для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомили у Єврокомісії.

«Пандемія коронавірусу має бути подоланою на всіх фронтах по усьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу сусідній Україні. Лише разом ми можемо подолати цей вірус. ЄС готовий спрямовувати подальшу допомогу», – наголосив єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Доставлять вантаж за координації та фінансування ЄС.

Станом на 18 травня у світі коронавірусом інфіковані понад 4,7 мільйона людей, померли 315 496 людей, одужали більш ніж 1,7 мільйона.

В Україні 18 616 виявлених випадків захворювання на COVID-19. 535 людей померли, 5 276 – одужали.