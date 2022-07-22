Рада ЄС схвалила виділення 500 млн євро на військову допомогу Україні

Рада Європейського союзу 22 липня схвалила раніше ухвалене рішення виділити Україні новий транш з Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил України у захисті території країни від російської агресії у розмірі 500 мільйонів євро, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

«Завдяки п’ятому траншу розміром 500 млн євро, мобілізованому сьогодні, загальний внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярди євро», – йдеться у повідомленні.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи рішення, наголосив, що ЄС і далі «зосереджений і непохитно підтримує Україну в її боротьбі за свободу і незалежність».

«Україні потрібно більше зброї, ми її надамо», – сказав Боррель.

У пресслужбі Ради ЄС уточнили, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено «на військову техніку, призначену для доставки летальної сили в оборонних цілях», а 10 мільйонів євро підуть на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.

Як нагадали в Раді ЄС, попередні заходи допомоги були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня і 23 травня.

Про те, що ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру, стало відомо 18 липня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував ЄС за допомогу: «Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України».