Моґеріні: найнагальніший виклик для України – подолання корупції

Голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґерін заявляє, що, попри те, що чимало реформ в Україні почали «набирати форму», багато викликів у реорганізації держави в рамках наближення її до європейських стандартів, як того вимагають її громадяни, все ще залишаються невирішеними. Таку заяву Моґеріні зробила, обговорюючи стан імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС у Європарламенті.

«Чимало викликів в Україні все ще залишаються, і цю думку поділяємо ми всі. Найнагальніший – це боротьба з корупцією», – заявила вона, наголошуючи, що ЄС очікує початку роботи Вищого антикорупційного суду, повної незалежності та свободи від політичного тиску всіх установ, що працюють в сфері подолання корупції.

Читайте також: «Корупційний» реванш: 10 пасток для України

«Це стосується й прокурорів. Також має бути зрозуміло, що електронне декларування повинно бути інструментом зброї проти корупції, а не перешкодою в роботі неурядових організацій, що працюють над перетворенням України на місце, де живеться краще», – додає Моґеріні, вкотре закликаючи відкликання застосування електронного декларування для антикорупційних активістів.

11 грудня ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро. Як повідомило Міністерство фінансів України, кошти скеровуються до державного бюджету і, будуть використані, зокрема, на забезпечення впровадження структурних реформ.