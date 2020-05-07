У ЄС похвалили зусилля Зеленського в питанні реформ

Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Олівер Варгеї «високо оцінив» зусилля президента України Володимира Зеленського у питанні реформ. Варгеї заявив про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я високо оцінив зусилля, які Зеленський докладає, коли йдеться про реформи. Одна дуже важлива реформа вже була ухвалена – закон про землю. І зараз ми чекаємо на банківську реформу, що не менш важливо. І я сподіваюся, що цього також буде досягнуто. Ми бачили уряд, попередній уряд, який виконував усі свої обіцянки, і тепер є новий уряд, який має закріпити всі попередні зусилля», – зауважив Варгеї і зазначив, що є всі можливості для прогресу.

«Зеленський виразно бере участь у збереженні територіальної цілісності країни. І я думаю, що він дуже чесно і відверто бере участь у нормандському форматі. І це щось, що заслуговує на похвалу», – додав єврокомісар.

Напередодні учасники Революції гідності оприлюднили звернення до влади України на чолі з президентом Зеленським, в якому застерегли «від реваншу». Підписанти також закидають нинішній українській владі те, що вона довела державу «до межі масштабної кризи й економічного колапсу».