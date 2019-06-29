Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Червень 2019, Київ 22:29
Новини | Суспільство

Україна здобула десяту золоту нагороду на Європейських іграх

Боксер Віктор Вихрист переміг Мурада Алієва з Франції

Дивитись коментарі

Збірна України у передостанній день Другий Європейських ігор у Мінську здобула 5 нагород. Боксер Віктор Вихрист (понад 91 кг) у фінальному поєдинку роздільним рішенням суддів переміг Мурада Алієва з Франції і здобув «золото». Це десята нагорода вищого ґатунку для «синьо-жовтих».

Олег Верняєв став срібним призером ІІ Європейських ігор. У багатоборстві український гімнаст показав другий результат – 84.632. «Золото» у Давида Белявського з Росії, а бронзова нагорода у його співвітчизника Владислава Поляшова.

Бронзові нагороди здобули каратисти Галина Мельник та Валерій Чоботар, а також спортивна гімнастка Діана Варінська.

/**/ /**/ /**/ Легка атлетика. Естафета 4х400
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Російський кошмар, білоруська поразка перед очима Лукашенка та гімн України: 10 золотих нагород Європейських ігор

Загалом збірна України виборола 37 нагород: 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових. І посідає четверте місце у турнірній таблиці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG