Україна здобула десяту золоту нагороду на Європейських іграх

Збірна України у передостанній день Другий Європейських ігор у Мінську здобула 5 нагород. Боксер Віктор Вихрист (понад 91 кг) у фінальному поєдинку роздільним рішенням суддів переміг Мурада Алієва з Франції і здобув «золото». Це десята нагорода вищого ґатунку для «синьо-жовтих».

Олег Верняєв став срібним призером ІІ Європейських ігор. У багатоборстві український гімнаст показав другий результат – 84.632. «Золото» у Давида Белявського з Росії, а бронзова нагорода у його співвітчизника Владислава Поляшова.

Бронзові нагороди здобули каратисти Галина Мельник та Валерій Чоботар, а також спортивна гімнастка Діана Варінська.

Загалом збірна України виборола 37 нагород: 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових. І посідає четверте місце у турнірній таблиці.