Європарламент збирається розглянути виділення Україні 1,2 млрд євро за прискореною процедурою

Європейський парламент ухвалив рішення розглянути за прискореною процедурою пропозицію Єврокомісії надати України 1,2 мільярда євро на боротьбу з економічними наслідками пандемії. Рішення було підтримано 603 голосами, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Таким чином питання мають винести на голосування 15 травня, а результати оголосять пізно ввечері того ж дня. Євродепутати голосуватимуть онлайн.

Якщо депутати підтримають ініціативу Єврокомісії, далі це рішення має схвалити Рада ЄС.

Про рішення Європарламенту надати Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу повідомив Офіс президент 22 квітня.

Станом на ранок 13 травня в Україні зафіксували 16 425 випадків COVID-19. Одужали 3 716 людей, 439 померли.