Європейська рада закликає Туреччину прийняти запрошення Кіпра до діалогу

Розбіжності між Туреччиною й Кіпром мають вирішуватися через мирний діалог – про це йдеться в заяві Європейської ради за висновками саміту 1 жовтня.

«Європейська рада ще раз підтверджує свою повну солідарність з Грецією та Кіпром, чиї суверенітет та суверенні права необхідно поважати», – йдеться в заяві.

Євросоюз, згідно з заявою, вітає останні кроки Греції й Туреччині до відновлення довіри та продовження прямих переговорів, спрямованих на визначення кордонів Континентального шельфу та Виключної економічної зони двох країн.

Водночас Євросоюз «суворо засуджує порушення суверенного права Республіки Кіпр, яке має зупинитися». Європейська рада закликала Туреччину припинити порушення міжнародного права.

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«Європейська рада підкреслює, що визначення кордонів Континентального шельфу та Виключної економічної зони повинно відбуватися через діалог та переговори з чесними намірами, і закликає Туреччину прийняти запрошення Кіпру до участі в діалогу з метою владнати морські суперечки між Туреччиною й Кіпром», – повідомляє установа.

Водночас у разі, якщо Анкара не припинить «провокації в порушення міжнародного права», Європейська рада обіцяє застосувати всі наявні інструменти для захисту інтересів держав-членів ЄС.

21 вересня Кіпр заблокував санкції проти Білорусі – про які домовилися в серпні – через суперечку з Туреччиною про її діяльність щодо розвідки запасів газу в східному Середземномор’ї.

Кіпр вимагав від ЄС послідовних дій у відповідь на порушення основних принципів і вимагав санкцій проти Туреччини. Запровадження санкцій ЄС вимагає одностайної згоди держав-членів, тому дії Кіпру були ударом по іміджу ЄС.