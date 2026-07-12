Колишні бойовики ПВК «Вагнер» створили наркоімперію в ЦАР – WSJ

Колишні найманці ПВК «Вагнер» закріпилися у верхній течії річки Убанги в Центральноафриканській Республіці та створили там наркоімперію, яку не контролює Кремль і з якою нічого не можуть зробити місцеві правоохоронні органи, пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані розслідувачів та колишніх найманців. Вагнерівцями керує Павло Пригожин, син творця угруповання Євгена Пригожина.

Основою бізнесу колишніх вагнерівців стала нелегальна торгівля трамадолом – опіоїдним анальгетиком, який у високих дозах діє як стимулятор, його також називають «кокаїном для бідних», пише The Wall Street Journal. При медичній нормі в 50–100 міліграмів структури угруповання поширюють таблетки дозуванням від 200 міліграмів.

Після загибелі Євгена Пригожина в авіакатастрофі в 2023 році та передачі більшої частини операцій групи під контроль російських державних структур близько 500 вагнерівців залишилися у верхів’ях річки Убанги. Контрабанда трамадолу до сусідніх країн – важливе джерело доходів, що дозволило їм налагодити також нелегальну торгівлю лісом та золотом. Більшість трамадолу, що постачається в ЦАР, виробляється в Індії, звідки фармацевтичні компанії експортують його до Конго. Звідти контрабандисти переправляють препарат річкою Убанга до ЦАР, пише американське видання.

Згідно з дослідженням Africa Center for Strategic Studies, колишня структура Пригожина фактично підпорядкувала собі ЦАР, інтегрувавшись у національну армію та місцеві банди. Вплив російських найманців настільки зріс, що вони постачають трамадол бійцям президентської гвардії та молодіжному ополченню Sharks, яке регулярно організує збройне патрулювання столиці країни Бангі та б’є прихильників опозиції, розповів колишній найманець ПВК «Вагнер», який живе зараз у Європі.

Експерти Global Initiative попереджають, що зміцнення позицій угруповання у ЦАР може посилити хаос у сусідньому Судані, де повстанські «Сили швидкого реагування» зміцнюють свої позиції в координації з російськими бойовиками.

Сформований на основі ПВК «Вагнер» «Африканський корпус» міністерства оборони Росії діє в Малі. Раніше цього тижня повідомлялося про бої російських військових та урядової армії зі складеним із туарегів «Фронтом звільнення Азавада» та їхніми союзниками з джигадистського угруповання «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін».

З 2012 року у Малі зберігається нестабільна політична ситуація. Після переворотів 2020 і 2021 років до влади прийшли військові на чолі з Ассимі Гоїтою, їм допомагає російський «Африканський корпус». За даними медіа, чисельність корпусу оцінюється у дві тисячі осіб, але не всі його учасники є росіянами. За даними Європейської ради з міжнародних відносин, до корпусу, крім росіян, вербують громадян Білорусі та деяких африканських країн.