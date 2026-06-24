RFI: у Малі армію й російських найманців звинуватили у вбивстві мирних жителів

Малійська армія та бійці так званого російського «Африканського корпусу» вбили чотирьох мирних жителів на півночі Малі, а потім залишили розчленоване тіло одного із загиблих у формі свастики – про це 24 червня повідомляє «Міжнародне французьке радіо» (RFI) з посиланням на місцевих жителів та правозахисників.

За даними RFI, подія сталася 23 червня в районі населених пунктів Зархо та Абакоїра на стику регіонів Тімбукту та Гао. Після проходження спільного патруля малійської армії та «Африканського корпусу» місцеві жителі виявили два тіла, одне з яких було розчленоване й викладене у формі свастики.

Ще двоє молодих людей, за даними джерел RFI, загинули неподалік Абакоїри внаслідок удару безпілотника по мотоциклу. Влада нещодавно заборонила використання мотоциклів поза великими містами у регіоні.

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Правозахисна організація CD-DPA (Колектив захисту прав народу Азаваду) заявила, що всі четверо загиблих були мирними жителями та не мали стосунку до збройних угруповань. В організації назвали подію «жахливим звірством» і звинуватили військових у спробі залякати місцеве населення.

Ані влада Малі, ані представники «Африканського корпусу» наразі не коментували опубліковані фотографії та звинувачення.

RFI зазначає, що група «Вагнер», яку в Малі замінив «Африканський корпус», раніше неодноразово асоціювалася з використанням нацистської символіки. Але випадок із тілом, викладеним у формі свастики, став першим подібним зафіксованим епізодом у країні.

У 2019 році «Новая газета» опублікувала матеріал, у якому розповідається, що російські найманці можуть бути причетні до тортур і жорстокого вбивства жителя Сирії Мохаммеда Тахи Ісмаїла аль-Абдулли. Редакції вдалося встановити особу одного з учасників розправи – 30-річного Станіслава Дичка, який вступив до лав «вагнерівців» у 2016 році.