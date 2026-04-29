Зеленський: за даними розвідки, Росія збільшила свій контингент в Африці на 8 тисяч осіб

Президент Володимир Зеленський 29 квітня заслухав звіт голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. За її підсумками він повідомив, зокрема, про ймовірне збільшення чисельності російського особового складу в країнах Африки:

«Російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування».

За оцінкою президента, розширення російської військової активності на континенті може призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності та нестабільності в «критично важливих з точки зору міграції регіонах світу».

«Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами», – додав він.

Читайте також: Російський солдат думав, що їде до Африки. Коли йому наказали їхати в Україну, він втік

Крім того, за словами голови держави, розвідка фіксує експортні втрати Росії від українських далекобійних ударів. Зокрема, порт Приморськ втратив 13% навантаження, Новоросійськ – 38%, Усть-Луга – 43%. Зеленський припустив, що ці внутрішні російські дані можуть бути заниженими.

«Отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет», – додав президент.

Він очікує, що Росія зосередить особливі зусилля в цьому напрямку будуть направлені на протидію співпраці Києва з країнами Близького Сходу та Перської Затоки.

Днями так званий Африканський корпус міністерства оборони Росії офіційно підтвердив, що його бійці та військові урядових сил Малі залишили місто Кідаль на північному сході цієї африканської країни після нападу озброєних антиурядових угруповань.