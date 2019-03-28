Facebook заборонить пропаганду білого націоналізму

Компанія Facebook заявляє, що заборонить на своїх платформах поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму й сепаратизму. Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому 27 березня.

«Ми оголошуємо заборону на вихваляння, підтримку і представлення білого націоналізму і білого сепаратизму на Facebook та Instagram, що почне діяти наступного тижня. Зрозуміло, що ці концепції глибоко пов’язані з організованими групами ненависті і не мають місця на наших платформах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Facebook заявили, що користувачам, які будуть шукати інформацію про перевагу білої раси, пропонуватимуть перейти на ресурси, які виступають проти пропаганди ненависті.

«На жаль, завжди будуть люди, які намагатимуться обійти наші системи, щоб поширювати ненависть. Наше завдання полягає в тому, щоб залишатися попереду, продовжуючи вдосконалювати наші технології, розвивати нашу політику і працювати з експертами, які можуть підтримати наші зусилля», – наголосили у компанії.

Оголошення з’явилося невдовзі після того, як 15 березня у Новій Зеландії в місті Крайстчерч 50 людей загинули, ще 40 були поранені, коли 28-річний австралієць увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь.

Відомо, що Брентон Таррант – білий ультранаціоналіст з Австралії, який писав про свою нетерпимість до мігрантів і мусульман у соціальних мережах. Він опублікував 74-сторінковий маніфест про свої погляди і ненависть до «загарбників», якими він вважає мігрантів.

Крім того, він вів пряму трансляцію нападу у соцмережах.

Корпорація Facebook заявляла, що лише в перші 24 години після нападу видалила понад півтора мільйона відеозаписів стрілянини.