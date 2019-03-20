Уряд виділив 14 мільйонів гривень на розселення аварійного будинку у Фастові

Уряд 20 березня виділив 14 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на придбання нового житла мешканцям аварійного будинку у Фастові, які потребують відселення. Про це йдеться на сайті уряду.

«Згідно з ухваленою урядом постановою, Мінфін має здійснити переказ зазначених коштів із Резервного фонду держбюджету Київській облдержадміністрації, яка протягом 2 тижнів має погодити із Мінекономрозвитку, Мінрегіоном та Мінфіном перелік усіх необхідних бюджетних витрат для розселення постраждалих від надзвичайної події громадян», – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, до 20 грудня 2019 року Київська облдержадміністрація має відзвітувати про використання виділених коштів на нове житло для постраждалих.

14 грудня 2018 року у місті Фастів на Київщині у квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух. Жертвами вибуху стали двоє людей, ще одна людина була травмована. За попередніми висновками Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, 30 квартир цього будинку нині непридатні для експлуатації, а мешканці потребують відселення.