У Фастові через удар РФ знищені 27 вагонів приміських поїздів, вокзал не підлягає ремонту – Мінрозвитку

У Фастові на Київщині внаслідок російського удару в ніч проти 6 грудня було знищене депо приміських електропоїздів, на його відбудову необхідно близько 100 мільйонів гривень, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Балеста.

Як повідомляє пресслужба міністерства, урядовець разом з іноземними дипломатами і представниками «Укрзалізниці» відвідав зруйнований російським ударом вокзал у Фастові. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції і Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Джулі Девіс.

«Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди – загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині й Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн», – зазначив Балеста.

Як повідомили у міністерстві, наразі тривають роботи з розчищення території депо. Заступник міністра заявив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.

У Мінрозвитку зазначили, що вокзал у Фастові також зазнав руйнувань і не підлягає ремонту: наразі відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що у Фастові на Київщині розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим внаслідок російського удару. Там уточнили, що поїзди наразі курсують через станцію і роблять тут зупинки.

Під російським ударом у ніч проти 6 грудня опинилися 10 українських областей, в більшості з них були прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці, зокрема, у Фастові був зруйнований залізничний вокзал, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.