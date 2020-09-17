Директор ФБР: Росія продовжує впливати на виборчий процес у США

Росія не залишає спроб вплинути на виборчий процес у США і сподівається очорнити кандидата від демократів Джо Байдена. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей під час виступу у Палаті представників Конгресу США. За словами Рея, Росія вважає Байдена частиною політичного істеблішменту, ворожого інтересам Москви.

Глава ФБР зазначив, що на відміну від 2016 року, коли Росія вдавалася до хакерських атак на сервери Демократичної партії, цього року вона обмежується кампаніями з дезінформації. Росіяни використовують для цього соцмережі, державні ЗМІ та інші види пропаганди, стверджує Рей. За його словами, ФБР недавно попередило Facebook і Twitter про фальшиві акаунти, пов’язані з Росією.

Рей також наголосив, що недавно ФБР і Агентство національної безпеки США виявили складне шкідливе програмне забезпечення російської військової розвідки.

Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.