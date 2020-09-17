Директор національної розвідки США особисто інформуватиме членів Конгресу про безпеку виборів

Директор Національної розвідки США Джон Реткліф оголосив про перегляд попереднього рішення, згідно з яким він планував лише в письмовій формі надавати конгресменам інформацію про безпеку листопадових виборів у Сполучених Штатах. Реткліф погодився особисто інформувати про важливі дані ключових членів Конгресу. Це 16 вересня підтвердили республіканський сенатор Марко Рубіо та сенатор-демократ Марк Ворнер.

Реткліф повідомив про перегляд після того, як демократи та деякі республіканці виступили проти рішення надавати інформацію лише письмово. Вони заявили, що особисті брифінги є критично важливими, коли наближаються президентські вибори 2020 року і з’являються докази того, що Росія знову намагається втрутитися у виборчий процес, як це було в 2016 році.

Реткліф викликав різку критику кількох членів Конгресу, коли 28 серпня заявив комітетам Палати представників та Сенату з питань розвідки, що після брифінгів на початку цього року стався витік інформації, і наголосив на необхідності забезпечити, щоб інформація «не сприймалася неправильно і не політизувалася».

Демократи назвали це «зрадою права громадськості знати, як іноземні держави намагаються підірвати нашу демократію».

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.