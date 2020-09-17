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17 вересня 2020, Київ 08:29
Новини | Вибори президента США 2020

Директор національної розвідки США особисто інформуватиме членів Конгресу про безпеку виборів

Директор Національної розвідки США Джон Реткліф

Директор Національної розвідки США Джон Реткліф оголосив про перегляд попереднього рішення, згідно з яким він планував лише в письмовій формі надавати конгресменам інформацію про безпеку листопадових виборів у Сполучених Штатах. Реткліф погодився особисто інформувати про важливі дані ключових членів Конгресу. Це 16 вересня підтвердили республіканський сенатор Марко Рубіо та сенатор-демократ Марк Ворнер.

Реткліф повідомив про перегляд після того, як демократи та деякі республіканці виступили проти рішення надавати інформацію лише письмово. Вони заявили, що особисті брифінги є критично важливими, коли наближаються президентські вибори 2020 року і з’являються докази того, що Росія знову намагається втрутитися у виборчий процес, як це було в 2016 році.

Реткліф викликав різку критику кількох членів Конгресу, коли 28 серпня заявив комітетам Палати представників та Сенату з питань розвідки, що після брифінгів на початку цього року стався витік інформації, і наголосив на необхідності забезпечити, щоб інформація «не сприймалася неправильно і не політизувалася».

Демократи назвали це «зрадою права громадськості знати, як іноземні держави намагаються підірвати нашу демократію».

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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