ФБР попереджає про підвищену загрозу терористичних атак у США

Небезпека атак проти американців, особливо євреїв, досягла «історичного рівня», заявив голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей на засіданні комітету Сенату з питань внутрішньої безпеки.

Напад бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль та вбивство понад 1400 ізраїльтян може дати імпульс терористичним атакам, як це сталося кілька років тому після проголошення угрупованням «Ісламська держава» так званого халіфату, попередив Крістофер Рей.

«Це тривожний час. Але це не час панікувати, це привід бути пильними», – наголосив директор ФБР.

За його словами, американські спецслужби поки не мають даних про конкретну загрозу з боку іноземних терористичних груп, але до атак проти американців, у тому числі на території Сполучених Штатів, закликали «Ісламська держава», «Аль-Каїда» і «Хезболла». Загрози та заклики з боку «Аль-Каїди» були «найбільш специфічними», попередив Крістофер Рей.

Найбільшу загрозу зараз можуть становити місцеві екстремісти, вказав директор ФБР. 19 жовтня у Хʼюстоні було заарештовано 20-річного палестинського біженця, якого звинувачують у потенційній підготовці терористичного акту.