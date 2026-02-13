Федоров: армія РФ вдарила по Оріхову, загинула жінка

Російська армія вранці 13 лютого атакувала дроном Оріхів Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Загинула 57-річна жінка, поранений чоловік», – уточнив він згодом.

За даними обласної влади, FPV-дрон уразив автомобіль, припаркований біля приватного будинку.

Протягом попередньої доби, повідомляє ОВА, російська армія завдала 559 ударів по 37 населених пунктах Запоріжжя. Напередодні один чоловік загинув, ще одна жінка зазнала поранення через атаки на Запорізький та Пологівський райони.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



