У Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами російської армії – Федоров

В окупованому Мелітополі пролунав вибух на складі з боєприпасами російської армії, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі.

«Вчора (7 березня – ред.) «бавовнило» в Мелітополі – злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", – зазначив посадовець із посиланням на інформацію місцевих жителів.

Крім того, за його словами, «минулої ночі (7 березня – ред.) вибух зафіксовано в Токмаку, неподалік району Ковальсько-штампувального заводу». За словами Федорова, «цей район росіяни перетворили на військову базу».

Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію частини Запорізької області російськими військовими.

Мелітополь перебуває під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022 року окупанти викрали міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.