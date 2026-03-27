Федоров повідомив про призначення нового заступника: він відповідатиме за фінансову систему

Кабінет міністрів призначив Василя Шкуракова заступником міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту, повідомив голова Міноборони Михайло Федоров 27 березня.

За його словами, Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит:

«Фокус – побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони».

Федоров назвав ключові завдання Шкуракова на цій посаді:

якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту

управління джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити

посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень

підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності

цифровізація фінансової звітності та контролю, «щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних»

Міністр додав, що його новий заступник має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Зокрема, до листопада 2024 року він працював першим заступником міністра розвитку громад та інфраструктури.

Федоров уточнив, що під час війни Шкураков забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про погодження з міністром кадрових рішень, які мають «посилити наш захист».