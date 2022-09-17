Запоріжжя: Федоров заявляє про вибухи в ще одному селищі, куди війська РФ перевели свою техніку

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє про вибухи в селищі Богатир, де були розташовані російські військова техніка і особовий склад.
«Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир – вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога», – написав він у телеграмі.
Раніше Іван Федоров повідомив, що вночі 17 вересня згоріла російська військова база в районі Молочного лиману Запорізької області.
Перевірити ці повідомлення наразі неможливо.
На початку цього місяця Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, через що детонація тривала кілька годин.
Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
Українські військові завдають ударів по російських командних пунктах, базах, скупченнях сил та шляхах постачання.
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