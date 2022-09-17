Запоріжжя: Федоров заявляє про вибухи в ще одному селищі, куди війська РФ перевели свою техніку

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє про вибухи в селищі Богатир, де були розташовані російські військова техніка і особовий склад.

«Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир – вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога», – написав він у телеграмі.

Раніше Іван Федоров повідомив, що вночі 17 вересня згоріла російська військова база в районі Молочного лиману Запорізької області.

Перевірити ці повідомлення наразі неможливо.

На початку цього місяця Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, через що детонація тривала кілька годин.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

Українські військові завдають ударів по російських командних пунктах, базах, скупченнях сил та шляхах постачання.