Федоров повідомив про «мінус одну ворожу військову базу» неподалік Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у телеграмі, що вночі на 17 вересня згоріла російська військова база в районі Молочного лиману Запорізької області.

«Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману. Настільки потужно палять, що й досі йде дим», – зауважив Федоров.

Перевірити ці повідомлення наразі неможливо.

13 вересня міський голова Мелітополя повідомляв про «три гучні вибухи» в районі мелітопольського аеродрому, «де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз».

На початку цього місяця Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, через що детонація тривала кілька годин.

Минулого тижня мер Мелітополя зауважив, що з окупованого російськими військами міста виїхали щонайменше 70 тисяч людей – половина жителів.

Федоров також заявив, що в останні півтора місяця у місті посилюється рух опору.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.