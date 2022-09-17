Федоров повідомив про «мінус одну ворожу військову базу» неподалік Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у телеграмі, що вночі на 17 вересня згоріла російська військова база в районі Молочного лиману Запорізької області.
«Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману. Настільки потужно палять, що й досі йде дим», – зауважив Федоров.
Перевірити ці повідомлення наразі неможливо.
13 вересня міський голова Мелітополя повідомляв про «три гучні вибухи» в районі мелітопольського аеродрому, «де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз».
На початку цього місяця Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, через що детонація тривала кілька годин.
Минулого тижня мер Мелітополя зауважив, що з окупованого російськими військами міста виїхали щонайменше 70 тисяч людей – половина жителів.
Федоров також заявив, що в останні півтора місяця у місті посилюється рух опору.
Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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