Із Мелітополя виїхала половина жителів – мер

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з окупованого російськими військами міста виїхали щонайменше 70 тисяч людей – половина жителів.

«Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, волонтери наші вивозять», – сказав він у коментарі агенції Укрінформ.

За словами Федорова, люди продовжують виїжджати, проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону в жовтні.

Мер також заявив, що в останні півтора місяця у місті посилюється рух опору.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.