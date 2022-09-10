Із Мелітополя виїхала половина жителів – мер

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з окупованого російськими військами міста виїхали щонайменше 70 тисяч людей – половина жителів.
«Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, волонтери наші вивозять», – сказав він у коментарі агенції Укрінформ.
За словами Федорова, люди продовжують виїжджати, проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону в жовтні.
Мер також заявив, що в останні півтора місяця у місті посилюється рух опору.
Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
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