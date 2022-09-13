Мер Мелітополя повідомив про вибухи в районі аеродрому, де війська РФ обладнали базу

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в районі мелітопольського аеродрому 13 вересня пролунали «три гучні вибухи».

«Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці», – написав він у телеграмі, не навівши деталей.

На початку цього місяця Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, через що детонація тривала кілька годин.

Минулого тижня мер Мелітополя зауважив, що з окупованого російськими військами міста виїхали щонайменше 70 тисяч людей – половина жителів.

Федоров також заявив, що в останні півтора місяця у місті посилюється рух опору.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.