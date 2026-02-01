Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Україні працюватимуть тільки авторизовані термінали Starlink – Федоров

Михайло Федоров, міністр цифтрової трансформації, Мнцифри
Михайло Федоров, міністр цифтрової трансформації, Мнцифри

На території України працюватимуть тільки авторизовані термінали Starlink, зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Голова Міноборони зазначив, що Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали «швидкий результат» в боротьбі з російськими дронами.

«Наступний крок – упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам», – наголосив Федоров.

За його словами, вже «найближчим днями» будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено.

«Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців», – додав Федоров.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Того ж дня це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

За його словами, міністерство зв’язалося з компанією через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над територією України й запропонувало шляхи розв’язання проблеми.

«Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – заявив міністр.

Читайте також: Російський дрон «Молния». Чому його називають «бойовою сараною» і чим він загрожує містам у тилу?

Федоров нагадав, що рішення Маска увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії стало «критично важливим для стійкості нашої держави»:

«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст».

У неділю, 1 лютого, Маск заяиви, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією начебто «дали результат».


Форум

XS
SM
MD
LG