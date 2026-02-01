В Україні працюватимуть тільки авторизовані термінали Starlink – Федоров

На території України працюватимуть тільки авторизовані термінали Starlink, зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Голова Міноборони зазначив, що Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали «швидкий результат» в боротьбі з російськими дронами.

«Наступний крок – упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам», – наголосив Федоров.

За його словами, вже «найближчим днями» будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено.

«Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців», – додав Федоров.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Того ж дня це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

За його словами, міністерство зв’язалося з компанією через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над територією України й запропонувало шляхи розв’язання проблеми.

«Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – заявив міністр.

Федоров нагадав, що рішення Маска увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії стало «критично важливим для стійкості нашої держави»:

«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст».

У неділю, 1 лютого, Маск заяиви, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією начебто «дали результат».



