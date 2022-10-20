Федоров: «воєнний стан» на окупованих територіях України – це легалізація посилення терору

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що «воєнний стан», оголошений РФ на окупованих територіях України, – це легалізація посилення терору.

«Сьогодні «воєнний стан» – це ще більший терор цивільного населення на наших територіях. Ще більша загроза для нього, який ми безліч разів закликаємо виїжджати з тимчасово окупованих територій. Бо ніхто не може гарантувати безпеки в окупації…Терор посилюється, а з запровадженням воєнного стану вони легально посилюватимуть терор», – сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, у новому наказі Путіна про воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України йдеться про цензуру, обмеження пересування та створення «народного ополчення».

«Це такий орган, який вони створювали на Донеччині та Луганщині на початку весни. Ми пам’ятаємо, як це було: зовсім недобровільно туди йшли. Вони будуть прикриватися військовою повинністю та будуть змушувати наших мешканців рити окопи, йти воювати і використовувати їх як живе м’ясо», – додав Федоров.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила». Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.