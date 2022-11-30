Федоров повідомив про вибух у місці розміщення російських мобілізованих під Мелітополем

Вночі проти 30 листопада пролунав вибух у окупованому селищі Мирне Мелітопольське району, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров вранці у середу.

«Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ. Настільки потужно «погуляли», що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя», – написав Федоров у своєму Телеграмі.

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Він додав, що інформація про втрати російських військових зараз уточнюються.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Міський голова, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.