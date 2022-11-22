Мер Мелітополя: з початку окупації міста викрали понад 700 жителів, в полоні – більш як 100

В окупованому Мелітополі не припиняються викрадення місцевих жителів, лише з початку листопада в Мелітополі зникли шестеро чоловіків, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» мер міста Іван Федоров.

«З 24 лютого викрадено понад 700 людей. У полоні на сьогодні більш як 100 мешканців. Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, «рашисти» (російські військові – ред.) оточують райони та проводять обшуки. Якщо у людини вдома є будь-що українське – чи то прапор, або одяг із символікою – людину викрадають, до неї застосовуються тортури», – стверджує Федоров.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.