Фехтування: Ігор Рейзлін виграв «золото» на етапі Кубка світу в Казані

Український шпажист Ігор Рейзлін переміг на етапі Кубка світу з фехтування, що триває в російській Казані. У фіналі українець був сильнішим за чинного чемпіона світу Гергея Шиклоші з Угорщини – 15:11.

На шляху до «золота» Рейзлін подолав корейця Джа Хо Сонга в 1/16 фіналу (15:11), італійця Габрієле Сіміні в 1/8 фіналу (15:12), німця Самуєля Унтергаузера в чвертьфіналі (8:7) та єгиптянина Ахмеда Елзаєда у півфіналі (15:7).

Для Ігоря Рейзліна це друге «золото» на етапах Кубка світу в кар'єрі. У 2019 році він був першим на турнірі в Берні. Також в активі українця – три бронзові нагороди на етапах Кубка світу і «бронза» Гран-Прі в 2020 році.