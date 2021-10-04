Адвокати засудженого в Білорусі українця Ференця подали апеляційну скаргу на вирок – МЗС

Адвокати засудженого в Білорусі громадянина України Михайла Ференця вже оскаржують його вирок у апеляції. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 4 жовтня.

Коментуючи повідомлення про вирок громадянину України в Білорусі, які з’явилися сьогодні ж в українських медіа, Ніколенко уточнив, що йдеться не про нову справу. Йдеться про Михайла Ференця, якого суд у Мінську засудив до трьох років ув’язнення.

«Того ж дня МЗС України висловило протест білоруській стороні: ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було. Наразі вирок не набув чинності, адвокати вже подали апеляційну скаргу. Продовжимо захищати інтереси нашого громадянина усіма доступними засобами задля його звільнення», – заявив Ніколенко.

У Білорусі 20 вересня суд засудив до трьох років ув’язнення громадянина України Михайла Ференця. Його звинуватили в «участі в діях, що грубо порушують громадський порядок» та «організації осквернення будівель та пошкодження майна».

Йдеться про участь українця в трьох маршах минулого року, а також в організації розміщення протестних написів та малюнків на будівлях шляхом адміністрування телеграм-каналу «Хоробрі люди».

Ференць у суді провину не визнав і відмовився свідчити, а в заключній заяві розповів про психологічне та фізичне насильство з боку сил безпеки Білорусі.