Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Букмекери вважають англійський «Ліверпуль» фаворитом матчу з лондонським «Тоттенгемом» у фіналі Ліги чемпіонів.

Як свідчать дані букмекерських котирувань, серед найбільш імовірних рахунків – перемога «Ліверпуля» з рахунком 1:0, 2:1 або 2:0. Крім того, вірогідною вважається нічия 1:1.

Гра відбудеться 1 червня на стадіоні «Метрополітано» в столиці Іспанії Мадриді.

У випадку перемоги «Ліверпуль» здобуде свій шостий Кубок чемпіонів. «Тоттенгем», зі свого боку, може перемогти на турнірі вперше.

У півфіналі Ліги чемпіонів «Тоттенгем» здолав нідерландський «Аякс», а «Ліверпуль» переміг іспанську «Барселону».

У 2018 році володарем Кубка чемпіонів втретє поспіль став мадридський «Реал», який обіграв «Ліверпуль» на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.

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