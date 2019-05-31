«Тоттенгем» – «Ліверпуль»: де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Увечері 1 червня два британські клуби «Тоттенгем» та «Ліверпуль» зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться на стадіоні «Метрополітано» в столиці Іспанії Мадриді. Матч розпочнеться о 22:00, у прямому ефірі його покаже канал «Футбол 1».

У випадку перемоги «Ліверпуль» здобуде свій шостий Кубок чемпіонів. «Тоттенгем», зі свого боку, може перемогти на турнірі вперше.

Головним арбітром матчу призначений словенець Дамір Скоміна. На лінії йому допомагатимуть Юре Прапротнік та Руберт Вукан.

У півфіналі Ліги чемпіонів «Тоттенгем» здолав нідерландський «Аякс», а «Ліверпуль» переміг іспанську «Барселону».

У 2018 році володарем Кубка чемпіонів втретє поспіль став мадридський «Реал», який обіграв «Ліверпуль» на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.