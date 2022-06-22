Фінляндія готова боротися з Росією у разі її нападу – головнокомандувач

Головнокомандувач збройних сил Фінляндії генерал Тімо Ківінен заявив, що армія його країни готова дати відсіч Росії, якщо та вирішить напасти.

Ківінен, якого цитує агенція Reuters, наголосив, що Фінляндія десятиліттями підтримувала готовність до війни саме того типу, що відбувається зараз в Україні. Ківінен також додав, що навіть після вступу до НАТО основна відповідальність за оборону країни все одно буде на Фінляндії.

Як заявив генерал, Фінляндія має значний військовий арсенал, але головним фактором, що дозволяє відбити удар будь-якого агресора, є висока мотивація фінських бійців. «Україна виявилася надто жорстким шматком, щоб Росія змогла його пережувати, – сказав Ківінен. – Фінляндія буде такою ж».

Генерал розповів, що Фінляндія планомірно нарощує свою обороноздатність: країна вже запаслася крилатими ракетами дальністю до 370 км, замовила чотири нові бойові кораблі, 64 винищувачі F-35 в американської компанії Lockheed Martin. Крім того, Фінляндія планує закупити до двох тисяч безпілотників, засоби ППО і будує огорожу на кордоні з Росією.

У 1940-х роках ХХ століття Фінляндія двічі боролася з Радянським Союзом: у «зимовій війні» 1939–1940 років, внаслідок якої вона втратила п’яту частину своєї території, проте зуміла відстояти незалежність, потім у Другій світовій війні.

За підсумками Другої світової війни Фінляндія стала нейтральною державою і підтримувала нейтралітет до нинішнього року – коли після масштабного російського вторгнення в Україну її керівництво вирішило вступити до НАТО. Наразі йдуть переговори про це.

Нині Фінляндія щороку виділяє на потреби оборони близько 2% свого національного бюджету.

Представники російської влади виступали із засудженням прагнення Фінляндії вступити до НАТО, але наголошували, що для Москви це більш прийнятно, ніж гіпотетичне прийняття до НАТО України.