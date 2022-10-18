Фінляндія на крок наблизилася до схвалення будівництва паркану на кордоні з Росією

Фінляндія на крок наблизилася до схвалення будівництва паркану вздовж частини свого кордону з Росією після того, як прем’єр-міністр Санна Марін висловила упевненість у тому, що це має широку підтримку в парламенті.

Прикордонна служба Фінляндії запропонувала встановити паркан на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з Росією – найдовшого з усіх членів Європейського союзу – щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції.

«Це питання забезпечення належного спостереження за [східним] кордоном Фінляндії в майбутньому», – сказала Марін журналістам 18 жовтня перед зустріччю з парламентськими групами, яку вона скликала для обговорення цього питання.

Голова уряду хоче переконатися, що паркан на кордоні, який коштуватиме сотні мільйонів євро, має широку політичну підтримку, повідомила фінська телекомпанія YLE.

Згідно з аналізом ризиків, проведеним прикордонниками, загальна довжина паркану складатиме до 260 кілометрів і охоплюватиме території, визначені як потенційно ризиковані для великомасштабної міграції з Росії.

Основні частини огорожі будуть зведені в південно-східній Фінляндії, де відбувається більшість прикордонного руху, але деякі ділянки, ймовірно, будуть побудовані навколо прикордонних станцій на півночі.

Як повідомляє фінське інформаційне агентство STT, будівництво огорожі триватиме до чотирьох років.

Фінські ЗМІ повідомили, що проєкт підтримують партії в лівоцентристському коаліційному уряді Марін й опозиційні партії.

Невдовзі буде ухвалене рішення щодо пілотної секції паркану довжиною близько трьох кілометрів. Вона буде швидко побудована, якщо рішення буде схвалене, на тлі занепокоєння щодо збільшення нелегальної імміграції через війну Росії в Україні.

Рішення про будівництво всієї огорожі може бути відкладене через загальні вибори у Фінляндії у квітні 2023 року.