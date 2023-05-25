Фінляндія схвалила пакет військової допомоги Україні на 109 мільйонів євро

Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю в 109 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони країни 25 травня.

За повідомленням, 16-й пакет оборонної допомоги схвалив президент Саулі Нііністьо. До нього увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси.

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Інших деталей пакету фінське Міноборони не наводить.

За оцінкою міністра оборони Антті Кайкконена, загальна сума допомоги Україні від Фінляндії сягнула 1,1 мільярда євро.

У березні стало відомо, що Фінляндія у відповідь на запит України про допомогу у задоволенні потреб, пов’язаних з освітою, довкіллям та радіаційною безпекою, надасть Києву 29 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.