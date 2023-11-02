У Фінляндії обшукали острів, який належить мільярдеру з РФ

Судові пристави 1 листопада провели обшук на фінському острові Котасаарі, який належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву, включеному до санкційних списків ЄС.

У службі судових приставів Фінляндії заявили журналістам, що її співробітники шукали майно, яке підлягає арешту, а також «матеріали для слідства». Інші подробиці правоохоронних органів повідомити відмовилися, пославшись на секретність інформації.

Місцеві жителі, з якими поспілкувалися журналісти газети Ilta-Sanomat, стверджують, що будинки на острові виглядали порожніми, людей там не бачили ані минулої зими, ані навесні 2023 року.

За даними ЗМІ, Кесаєв купив острів у 2020 році, сума угоди нібито склала 700 тисяч євро, а для купівлі російський мільярдер скористався «золотим паспортом» Кіпру, отриманим за інвестиції. На острові є кілька великих будинків та вертолітний майданчик. Кесаєв з 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу, запровадженими у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну, тоді ж влада Фінляндії взяла під контроль куплений ним острів.

Ігор Кесаєв – російський бізнесмен зі списку Forbes, його статки оцінюються у більш як 4 мільярди доларів. Він очолює групу компаній «Меркурій», до якої входить відоме російське підприємство з виробництва зброї – завод імені Дегтярьова в місті Ковров Володимирської області. Кесаєв також є співвласником мережі магазинів «Діксі» та тютюнової компанії «Мегаполіс».

Ilta-Sanomat у своєму матеріалі зазначає, що бізнесмен «відомий своїми звʼязками з ФСБ». Видання посилається на дані російського видання «Новая газета» про те, що фонд «Моноліт», яким Кесаєв імовірно керує з 2003 року, «підтримує фінансові, медичні, соціальні та культурні потреби» чинних співробітників ФСБ, пенсіонерів цього відомства, а також їхніх сімей.