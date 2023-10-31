Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Кремль: РФ чекає від Франції даних про затримання олігарха Кузьмічова

Російський олігарх Олексій Кузьмічов
Російський олігарх Олексій Кузьмічов

Росія зможе захистити права затриманого у Франції російського бізнесмена Олексія Кузьмічова, щойно Париж надасть детальну інформацію про його справу. Про це, як повідомляє агенція Reuters, заявив 31 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Французька фінансова прокуратура повідомила, що Кузьмічова допитують у Франції у звʼязку з імовірним ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей і порушенням міжнародних санкцій. Раніше Кузьмічов був одним з головних акціонерів російського «Альфа-банку».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кузьмічова внесли до списку санкцій Євросоюзу. На думку влади ЄС, він є «одним із найвпливовіших людей у Росії». Запровадження санкцій теоретично мало спричинити арешт майна олігарха і заборону на в’їзд до ЄС, проте, як пише Le Monde, на момент потрапляння під санкції він уже перебував на території Франції. Окрім того, бізнесмен, як стверджує видання, має «сімейні зв’язки в країні».

У липні російський ресурс «Проект» випустив розслідування про російських олігархів, які відкрито беруть участь у забезпеченні російської армії. У списку опинився і Кузьмічов.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG