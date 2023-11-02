Російський мільярдер Кузьмічов вийшов з-під варти у Франції за 8 млн євро – Le Monde

Співзасновника російської «Альфа-Груп» Олексія Кузьмічова, якого затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей, відпустили під заставу в сумі вісім мільйонів євро, повідомляє Le Monde із посиланням на фінансову прокуратуру країни.

Національна фінансова прокуратура (PNF) наполягала на продовженні тримання Кузьмічова під вартою. Мільярдеру висунули звинувачення у фінансовому шахрайстві.

Кузьмічов «перебуває під судовим наглядом», йому заборонили залишати країну.

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31 жовтня стало відомо, що у Франції у справі про відмивання грошей затримали Олексія Кузьмічова. За даними ЗМІ, силовики прийшли з обшуками до квартири Кузьмічова у Парижі та на його віллу у Сен-Тропе. До обшуків залучили близько шістдесяти осіб. На місцях «виявили пачки грошей».

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кузьмічова внесли до списку санкцій Євросоюзу. На думку влади ЄС, він є «одним із найвпливовіших людей у Росії». Запровадження санкцій теоретично мало спричинити арешт майна олігарха і заборону на в’їзд до ЄС, проте, як пише Le Monde, на момент потрапляння під санкції він уже перебував на території Франції. Окрім того, бізнесмен, як стверджує видання, має «сімейні зв’язки в країні».

У липні російський ресурс «Проект» випустив розслідування про російських олігархів, які відкрито беруть участь у забезпеченні російської армії. У списку опинився і Кузьмічов.