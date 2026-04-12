У Фінляндії підірвали нерозірвану частину БпЛА

Як повідомляє видання Yle, бойова частина від’єдналась від безпілотника, ймовірно українського походження

Збройні Сили Фінляндії та поліція 11 квітня підірвали нерозірвану бойову частину безпілотника, знайдену у віддаленій місцевості муніципалітету Ійтті.

Як повідомляє видання Yle, бойова частина від’єдналась від безпілотника, ймовірно українського походження, виявленого неподалік.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив у неділю, що раніше влада проводила пошуки дрона у районі Пергеніємі муніципалітету Ійтті, де було знайдено ці пристрої. Найближче поселення розташоване приблизно за кілометр.

У неділю вдень поліція заявила, що завершила розслідування в цьому районі та знову відкриє навколишню територію та дороги, які були перекриті з суботи.
Поліція зазначила, що дрон схожий на три інші, знайдені на південному сході Фінляндії останніми тижнями.

Національне бюро розслідувань та Прикордонна служба розслідують, чи пов’язаний цей дрон з українськими дронами, які раніше були знайдені в Коуволі, Паріккалі та Луумякі.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило 29 березня про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом військові заявили, що відстежили ціль та ідентифікували одну з вищезгаданих цілей як український безпілотник АН-196 на південь від Коуволи. Пілот не застосував вогонь для збиття, щоб уникнути супутніх збитків.

У МЗС України заявили, що Київ ніколи не спрямовував дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і перебуває на зв’язку з цими країнами щодо нещодавніх інцидентів.

